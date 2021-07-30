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Через зіткнення потяга і вантажівки затримується ряд рейсів

П'ятниця, 30 липня 2021, 07:12

Біля станції Решетилівка на регульованому переїзді сталось зіткнення поїзда та вантажного трейлера, що спричинило затримку ряду потягів у напрямку Харків – Київ – Харків.

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram 

Деталі: Зазначається, що подія сталась о 2:51. Жертв немає, проте госпіталізовано чергову по залізничному переїзду. 

На місці аварії працює команда залізничників, яка усуває наслідки пригоди. 

Станом на 6:30 ранку затримуються наступні потяги: 

  • №85 Новоолексіївка — Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);
  • №126 Київ — Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);
  • №17 Харків — Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
  • №138 Хмельницький — Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);
  • №10 Маріуполь — Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
  • №11 Новоолексіївка — Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);
  • №41 Дніпро — Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).

Рух біля місця аварії відновлено по парній колії.

Українська правда
Теми: Укрзалізниця


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