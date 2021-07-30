Через зіткнення потяга і вантажівки затримується ряд рейсів

Біля станції Решетилівка на регульованому переїзді сталось зіткнення поїзда та вантажного трейлера, що спричинило затримку ряду потягів у напрямку Харків – Київ – Харків.

Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram

Деталі: Зазначається, що подія сталась о 2:51. Жертв немає, проте госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.

На місці аварії працює команда залізничників, яка усуває наслідки пригоди.

Станом на 6:30 ранку затримуються наступні потяги:

№85 Новоолексіївка — Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);

№126 Київ — Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);

№17 Харків — Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);

№138 Хмельницький — Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);

№10 Маріуполь — Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);

№11 Новоолексіївка — Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);

№41 Дніпро — Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).

Рух біля місця аварії відновлено по парній колії.