Через зіткнення потяга і вантажівки затримується ряд рейсів
П'ятниця, 30 липня 2021, 07:12
Біля станції Решетилівка на регульованому переїзді сталось зіткнення поїзда та вантажного трейлера, що спричинило затримку ряду потягів у напрямку Харків – Київ – Харків.
Джерело: "Укрзалізниця" у Telegram
Деталі: Зазначається, що подія сталась о 2:51. Жертв немає, проте госпіталізовано чергову по залізничному переїзду.
На місці аварії працює команда залізничників, яка усуває наслідки пригоди.
Станом на 6:30 ранку затримуються наступні потяги:
- №85 Новоолексіївка — Львів (затримка складає 3 години 35 хвилин);
- №126 Київ — Костянтинівка (затримка складає 2 години 20 хвилин);
- №17 Харків — Ужгород (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
- №138 Хмельницький — Лисичанськ(затримка складає 1 годину 30 хвилин);
- №10 Маріуполь — Київ (затримка складає 1 годину 40 хвилин);
- №11 Новоолексіївка — Київ (затримка складає 1 годину 15 хвилин);
- №41 Дніпро — Трускавець (затримка складає 1 годину 10 хвилин).
Рух біля місця аварії відновлено по парній колії.
Українська правда