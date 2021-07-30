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Олімпіада: українські шпажисти посіли шосте місце у командних змаганнях 

П'ятниця, 30 липня 2021, 10:43

У фехтуванні на шпагах на Олімпійських іграх-2020 у командній першості серед чоловіків українці Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Ігор Рейзлін посіли шосте місце.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі:  У поєдинку за 5-е місце Україна поступилися Франції – 39:45. 

Чемпіон та призери визначаться пізніше.

У чвертьфіналі Україна програла Китаю – 35:45 і вибула з боротьби за медалі, хоча спершу команди йшли внічию. 

У кваліфікаційному турнірі за 5-8 місця збірна України обіграла Італію – 45:39. 

Але потім французи обійшли українців. 

Теми: Олімпіадаспорт


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