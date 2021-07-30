Олімпіада: українські шпажисти посіли шосте місце у командних змаганнях
П'ятниця, 30 липня 2021, 10:43
У фехтуванні на шпагах на Олімпійських іграх-2020 у командній першості серед чоловіків українці Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Ігор Рейзлін посіли шосте місце.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: У поєдинку за 5-е місце Україна поступилися Франції – 39:45.
Чемпіон та призери визначаться пізніше.
У чвертьфіналі Україна програла Китаю – 35:45 і вибула з боротьби за медалі, хоча спершу команди йшли внічию.
У кваліфікаційному турнірі за 5-8 місця збірна України обіграла Італію – 45:39.
Але потім французи обійшли українців.