Олімпіада: українські шпажисти посіли шосте місце у командних змаганнях 

У фехтуванні на шпагах на Олімпійських іграх-2020 у командній першості серед чоловіків українці Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Ігор Рейзлін посіли шосте місце.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: У поєдинку за 5-е місце Україна поступилися Франції – 39:45.

Чемпіон та призери визначаться пізніше.

У чвертьфіналі Україна програла Китаю – 35:45 і вибула з боротьби за медалі, хоча спершу команди йшли внічию.

У кваліфікаційному турнірі за 5-8 місця збірна України обіграла Італію – 45:39.

Але потім французи обійшли українців.