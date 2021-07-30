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Три балканські держави скасують прикордонний контроль з 2023 року

П'ятниця, 30 липня 2021, 15:33

Сербія, Північна Македонія та Албанія домовились скасувати з 1 січня 2023 року прикордонний контроль між своїми державами.

Про це заявив президент Сербії Александр Вучич в четвер у Скоп'є, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Таке рішення лідери держав прийняли на зустрічі в рамках Економічного форуму з регіональної співпраці в Скоп'є в четвер, 29 липня.

За словами Вучича, за останні два роки між ним і прем'єр-міністрами Північної Македонії та Албанії виникла справжня довіра. Президент Сербії вважає, що це є ключем до подальших зв'язків і спільних дій та прогресу трьох країн.

Тим часом албанський прем’єр Еді Рама закликав Косово, Боснію і Герцеговину (БіГ) та Чорногорію, які вже два роки відмовляються приєднатися до ініціативи, перейменованої тепер на "Відкриті Балкани", переглянути свою позицію.

Глава македонського уряду Зоран Заєв сказав, що македонський, албанський і сербський народи розділяють один і той же шлях, бачення і європейські цінності, і що вони разом просуваються вперед.

"Балкани досить довго були оточені стінами. Замість стін сьогодні ми збудували нові мости", - додав Заєв.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордон
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