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Поновились протести проти “паспорта здоров’я” у Франції

Субота, 31 липня 2021, 19:44

У суботу 31 липня у Франції продовжилися масові протести проти використання ковідного "паспорта здоров’я" як обов’язкового документа для доступу у ресторани, поїзди та літаки, а також обов’язкової вакцинації медиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro та BFMTV.

Минулими вихідними в протестах взяли участь понад 160 тисяч людей, цього разу очікують близько 150 тисяч.

У Парижі вийшли тисячі людей, орієнтовної оцінки наразі не надають.

Подекуди жителі будинків на шляху колони відкривали вікна, розмахували з них жовтими жилетами і гукали "Свобода!".

Повідомляють про сутички з поліцією на бульварі Тампль, через який колона рухалася до Бастилії.

Кореспонденти кажуть про численне застосування петард, на які поліція відповідає сльозогінним газом. Деякі учасники акції спробували спорудити барикаду, після цього сталася низка затримань. Щонайменш троє правоохоронців отримали травми.У департаменті Південний Схід поліція оцінює кількість учасників у 20 тисяч.  

Багатотисячна демонстрація проходить у Марселі, префектура поліції оцінила чисельність демонстрації у 4800 осіб. Повідомляють про дрібні сутички під префектурою - протестувальники спробували перетнути бар’єр, деякі кинули петарди, після чого поліцейські почали відтісняти їх. Одну людину затримали.

У Ніцці зібралися близько 6500 осіб, у Монтпельє - близько 8500, у Нанті - близько 2500, у Ліоні - приблизно тисяча. Протестують також у Тулузі, Нансі, Ліллі. 

Нагадаємо, попри попередні протести, в ніч на 26 липня парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників.

74 депутати оскаржили прийнятий закон у Конституційній раді, вважаючи, що він "явно суперечить низці прав та свобод, гарантованих Конституцією". 

Соцопитування, проведене на замовлення BFMTV інститутом Elabe, свідчить, що 76% французів підтримують ідею обов'язкової вакцинації для медиків і персоналу догляду, та 58% підтримують допуск до ресторанів і торгових центрів за "паспортами здоров'я".  

Теми: вакцинаціямітинги


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