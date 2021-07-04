Єдина АЕС в Ірані відновила роботу
Неділя, 4 липня 2021, 00:13
Єдина атомна електростанція в Ірані відновила роботу після аварійного відключення два тижні тому.
Джерело: АР
Деталі: За словами прессекретаря міністерства енергетики країни Мостафи Раджабі Машхаді, реактор у Бушері "повернувся до виробництва енергії" після завершення необхідного технічного обслуговування.
На початку цього року іранська влада попереджали про можливе закриття реактора в Бушері через санкції США, що забороняють Ірану закупляти обладнання для ремонту.
Іранська АЕС заправляється ураном, виробленим у Росії, а не в Ірані, і контролюється Міжнародною агенцією з атомної енергії ООН.
Що передувало: Єдина атомна електростанція в Ірані зазнала тимчасового аварійного відключення.