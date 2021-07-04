Єдина АЕС в Ірані відновила роботу

Єдина атомна електростанція в Ірані відновила роботу після аварійного відключення два тижні тому.

Джерело: АР

Деталі: За словами прессекретаря міністерства енергетики країни Мостафи Раджабі Машхаді, реактор у Бушері "повернувся до виробництва енергії" після завершення необхідного технічного обслуговування.

На початку цього року іранська влада попереджали про можливе закриття реактора в Бушері через санкції США, що забороняють Ірану закупляти обладнання для ремонту.

Іранська АЕС заправляється ураном, виробленим у Росії, а не в Ірані, і контролюється Міжнародною агенцією з атомної енергії ООН.

Що передувало: Єдина атомна електростанція в Ірані зазнала тимчасового аварійного відключення.