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В Ірані сталася аварійна зупинка єдиної у країні АЕС

Понеділок, 21 червня 2021, 00:17

Єдина атомна електростанція в Ірані зазнала тимчасового аварійного відключення.

Джерело: Arab News, ISNA

Деталі: Співробітник Державної електроенергетичної компанії Голамалі Рахшанімехр заявив, що зупинка Бушерської АЕС сталася в суботу і триватиме три-чотири дні.

Він зазначив, що це може призвести до перебоїв у постачанні електроенергії у країні.

Це перший випадок, коли Іран повідомляє про аварійне припинення роботи електростанції в місті Бушер, яку здали в експлуатацію у 2011 році за сприяння Росії.

Зокрема, у столиці Ірану Тегерані відключили від електропостачання 57 урядових і неурядових організацій з високим рівнем споживання, щоб запобігти перебоїв у подачі електроенергії місту.

Теми: ІранАЕС


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