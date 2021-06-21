В Ірані сталася аварійна зупинка єдиної у країні АЕС
Понеділок, 21 червня 2021, 00:17
Єдина атомна електростанція в Ірані зазнала тимчасового аварійного відключення.
Деталі: Співробітник Державної електроенергетичної компанії Голамалі Рахшанімехр заявив, що зупинка Бушерської АЕС сталася в суботу і триватиме три-чотири дні.
Він зазначив, що це може призвести до перебоїв у постачанні електроенергії у країні.
Це перший випадок, коли Іран повідомляє про аварійне припинення роботи електростанції в місті Бушер, яку здали в експлуатацію у 2011 році за сприяння Росії.
Зокрема, у столиці Ірану Тегерані відключили від електропостачання 57 урядових і неурядових організацій з високим рівнем споживання, щоб запобігти перебоїв у подачі електроенергії місту.