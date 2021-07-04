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В Японії через масштабний зсув зникли 20 людей

Неділя, 4 липня 2021, 03:44

Щонайменше двадцять людей зникли безвісти в наслідок зсуву в Японії, який стався після потужної зливи.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Десятки будинків були зруйновані на південному заході від Токіо внаслідок негоди і зсуву ґрунту.

Крім того, влада повідомила про двох людей, у яких сталася зупинка дихання.

Рятувальники, поліцейські, військові здійснюють пошуково-рятувальні операції у районі зсуву в Атамі, префектура Сідзуока.

Через масштабність наслідків зсуву, зруйновані будинки і повністю розмиті дороги є побоювання зростання кількості загиблих.

 
 
 

Нагадаємо: У Непалі внаслідок повені та зсувів, спричинених зливами, загинуло щонайменше 38 людей, у числі яких – семеро дітей.

Теми: Японія


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