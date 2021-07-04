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Україна повернулася на 2-гу позицію в Європі за добовою смертністю від COVID

Неділя, 4 липня 2021, 06:58

За добу 2 липня у світі діагностували понад 379 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індії та Індонезії. За добовою смертністю в Європі лідирують Росія, Україна, Італія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували майже 54 тисячі нових інфікувань, в Індії – понад 43 тисячі, а в Індонезії – майже 28 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Колумбія та Південна Африка.

В Європі за добовою смертністю лідирують Росія, Україна, Італія.

 

Україна серед країн світу займає 60 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 9 позицію.

У світі померли за добу понад 7 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 168 611 822 особи. Наразі нараховується понад 11 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 987 378 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 2 липня в Україні зафіксовано 705 нових випадків COVID-19, госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало 1 072 особи.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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