Коронавірус в Україні: близько 700 нових випадків, більше тисячі одужань

За добу 2 липня в Україні зафіксовано 705 нових випадків COVID-19, госпіталізовано – 420 осіб, летальних випадків – 36, одужало 1 072 особи.

Джерело: МОЗ

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (185), Київській (48), Донецькій (43), Дніпропетровській (40) та Полтавській (39) областях.

Серед нових хворих – 27 дітей і 22 медпрацівники.

За добу здійснено 43 004 тестувань, в тому числі методом ПЛР – 19 945, методом ІФА –

7 962, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 097.

Що передувало: За добу 1 липня в Україні зафіксовано 696 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізовано 439 пацієнтів, померли 33 хворих, одужали 1 197 осіб.

Україна перебуває на 61 місці у світі за кількістю нових заражень і на 11 у Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП