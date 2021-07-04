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Лукашенко закликав інтелігенцію "не втручатися в політику"

Неділя, 4 липня 2021, 07:34
Лукашенко закликав інтелігенцію не втручатися в політику

Звертаючись до діячів культури, представників творчої інтелігенції, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко застеріг їх "від скоєння в подальшому невірних кроків".

Джерело: Пресслужба президента Білорусі

Пряма мова Лукашенка: "Я вас прошу: не робіть більше невірних кроків… Тому перш ніж щось зробити (а на вас дивляться мільйони очей, і не тільки в нашій країні), думайте, стежте за кожним своїм кроком. Ви талановиті. Не губіть цим свій талант".

"Повірте, ви будете тут кращими, а не там, в політиці.

Там жорстокі, скажені закони, вони не для вас. Навряд чи у вас знайдеться хоч одна людина, яка витримає це.

А занурившись туди, ви вже не зможете звідти вилізти. Тому бережіть себе. Ви талановиті люди, і творите там, де у вас краще це вийде".

Деталі: Як повідомляє пресслужба, "Лукашенко відвідав Національний академічний Великий театр опери і балету, де 3 липня відбувся святковий гала-концерт, присвячений Дню Незалежності".

Президент закликав творчих людей займатися "властивими їм справами і не втручатися в політику".

Нагадаємо: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про нібито виявлені терористичні осередки, до яких причетні Німеччина, Україна, США, Польща і Литва.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьЛукашенко
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