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Внаслідок маштабних лісових пожеж на Кіпрі вже є загиблі

Неділя, 4 липня 2021, 11:58

Кіпр звернувся за міжнародною допомогою для подолання величезних лісових пожеж, в результаті яких вже загинули чотири людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Cyprus Mail.

У неділю міністр внутрішніх справ Нікос Нуріс заявив, що четверо єгипетських робітників на фермі в районі Оду знайшли загиблими, їхня машина згоріла.

 

Пожежа, роздута сильним вітром, поширюється по південному району Лімассола і змусила евакуювати кілька сіл. Було пошкоджено десятки об'єктів нерухомості. Кіпр вже тиждень переживає сильну спеку, температура досягає +40 градусів.

 
 

Європейська комісія оголосила, що Кіпр активував Механізм цивільного захисту ЄС. Зараз ЄС надає негайну допомогу, щоб допомогти Кіпру зупинити руйнівні лісові пожежі. ЄС швидко мобілізував авіаційні засоби протипожежного захисту RescEU, розміщені в Греції та Італії. Пожежні літаки вже вилетіли з Греції, поки домовленості про дислокацію з Італією тривають.

"Ми очікуємо, що найближчими годинами літак з Греції піде в бій. На жаль, другий через технічну проблему повинен був повернутися до Греції. Крім того, два літаки очікуються з Ізраїлю, і нам повідомляють, що два також прибудуть з Італії", - розповів речник уряду Маріос Пелеканос.

Близько 8 ранку в неділю він заявив, що активні точки загоряння все ще не взяті під контроль, але вони не розширили периметр пожежі, і там, де вони загрожують будинкам, були виведені додаткові сили.

За його словами, 11 літаків зараз перебувають у небі для боротьби з полум'ям.

Теми: Кіпрпожежа


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