Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Внаслідок маштабних лісових пожеж на Кіпрі вже є загиблі

Неділя, 4 липня 2021, 11:58
Внаслідок маштабних лісових пожеж на Кіпрі вже є загиблі

Кіпр звернувся за міжнародною допомогою для подолання величезних лісових пожеж, в результаті яких вже загинули чотири людини.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Cyprus Mail.

У неділю міністр внутрішніх справ Нікос Нуріс заявив, що четверо єгипетських робітників на фермі в районі Оду знайшли загиблими, їхня машина згоріла.

 

Пожежа, роздута сильним вітром, поширюється по південному району Лімассола і змусила евакуювати кілька сіл. Було пошкоджено десятки об'єктів нерухомості. Кіпр вже тиждень переживає сильну спеку, температура досягає +40 градусів.

 
 

Європейська комісія оголосила, що Кіпр активував Механізм цивільного захисту ЄС. Зараз ЄС надає негайну допомогу, щоб допомогти Кіпру зупинити руйнівні лісові пожежі. ЄС швидко мобілізував авіаційні засоби протипожежного захисту RescEU, розміщені в Греції та Італії. Пожежні літаки вже вилетіли з Греції, поки домовленості про дислокацію з Італією тривають.

"Ми очікуємо, що найближчими годинами літак з Греції піде в бій. На жаль, другий через технічну проблему повинен був повернутися до Греції. Крім того, два літаки очікуються з Ізраїлю, і нам повідомляють, що два також прибудуть з Італії", - розповів речник уряду Маріос Пелеканос.

Близько 8 ранку в неділю він заявив, що активні точки загоряння все ще не взяті під контроль, але вони не розширили периметр пожежі, і там, де вони загрожують будинкам, були виведені додаткові сили.

За його словами, 11 літаків зараз перебувають у небі для боротьби з полум'ям.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кіпрпожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Кіпр
Кіпр обіцяє "нульову толерантність" до порушень санкцій проти РФ, але не допомогу Україні зброєю
Кіпр очікує на активнішу роль ЄС у возз'єднанні острова – президент
Президент Кіпру: Ми підтримуємо санкції проти РФ, бо ми на правильному боці історії
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: