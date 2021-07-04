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Зеленський розповів, коли Україна отримає від США бойові катери Mark VI

Неділя, 4 липня 2021, 12:55
Зеленський розповів, коли Україна отримає від США бойові катери Mark VI
Mark VI

Сполучені Штати Америки у наступному році розпочнуть передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI.

Джерело: президент Володимир Зеленський, якого цитує Укрінформ

Деталі: Глава держави на Одещині під час урочистих заходів з нагоди Дня ВМС Збройних сил України анонсував спільні з союзниками масштабні проєкти, спрямовані на посилення військово-морських сил України.

Пряма мова: "Україна разом зі США, з Великою Британією, Турецькою Республікою та багатьма нашими друзями і іншими країнами активно реалізує спільні масштабні проєкти щодо оновлення нашого корабельного складу, розбудови сучасної військово-морської інфраструктури, підготовки особового складу. Зокрема, наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів Mark VI.

У порту "Південному" формується відповідна інфраструктура, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базується 2 катери типу "Island" та очікується поповнення ще щонайменше 3 катери, які зараз проходять модернізацію у США".

Додатково: Зеленський також розповів, що в рамках співпраці між Україною та Великою Британією у короткостроковій перспективі український флот поповниться протимінними кораблями і сучасними ракетними катерами.

Президент додав, що Україна очікує, що незабаром також отримає сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати Bayraktar виробництва Туреччини: "Українські екіпажі для них вже завершують підготовку у Турецькій Республіці. Також наші турецькі друзі активно підтримують і розвиток корабельного складу ВМС України. Перший корпус нашого сучасного корвета вже закладений у Туреччині і буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року".

Нагадаємо:

  • США влітку 2020 року схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.
  • Mark VI – це сучасні, швидкі та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАУкраїна
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