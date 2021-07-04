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УЄФА розслідує конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 у Баку

Неділя, 4 липня 2021, 13:28
УЄФА розслідує конфіскацію прапора ЛГБТК на матчі Євро-2020 у Баку

Стюарди стадіону в Баку тимчасово конфіскували веселковий прапор-символ ЛГБТК-спільноти у вболівальника збірної Данії під час матчу з чехами, УЄФА почало розслідування інциденту.

Джерело: DW

Деталі: Спілка європейських футбольних асоціацій розслідує інцидент з конфіскацією веселкового прапора у відвідувача чвертьфінального матчу чемпіонату Європи між збірними Данії та Чехії, що відбувся в суботу в Баку.

Стюарди на стадіоні "Олімпійський" в столиці Азербайджану забрали символ ЛГБТК-спільноти у данського вболівальника.

В УЄФА наголосили, що прапор уособлює основні цінності організації, а спілка не давала жодних вказівок конфісковувати веселкові прапори на матчах ні в Баку, ні в інших містах, що приймають європейську футбольну першість.

За попередніми даними, чоловік був напідпитку, і між ним і кількома відвідувачами матчу спалахнув конфлікт. Стюарди втрутилися, однак дозволили фанату данців залишитися на стадіоні, "незважаючи на його стан", а прапор йому пізніше повернули. Цю інформацію підтвердило об'єднання футбольних уболівальників Fans Europe, вказавши на грубе порушення правил УЄФА.

"Українська правда" в Threads

Теми: футболЛГБТУЄФА
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