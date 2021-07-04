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Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Швеції з кращим результатом сезону

Неділя, 4 липня 2021, 18:28
Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Швеції з кращим результатом сезону

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі (Швеція) у стрибках у висоту.

Джерело: трансляція змагань

Деталі: Магучіх з третьої спроби подолала висоту 2,03 м, що стало найкращим результатом цього сезону.

Другою і третьою стали представниці Австралії Нікола Макдермотт та Елеанор Паттерсон.

Інша українка Ірина Геращенко стала четвертою, взявши висоту 1,96 м.

Крім цього, на цьому етапі Діамантової ліги українка Анна Рижикова зайняла третє місце у бігу на 400 метрів з бар’єрами, пробігши дистанцію за 52.96 секунд.

Таким чином Рижикова побила національний рекорд України, який тримався 17 років. 

У свою чергу, Марина Бех-Романчук в Стокгольмі зайняла третє місце в стрибках у довжину з результатом 6,79 м.

Що передувало: У березні Ярослава Магучіх виграла золоту медаль зі стрибків у висоту на Чемпіонаті Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща).

Тоді Магучіх взяла планку на висоті 2.00 м.

Діамантова ліга - серія легкоатлетичних стартів з 14 етапів, у яких за головний приз змагань борються представники 9 бігових та 7 технічних легкоатлетичних дисциплін, як у чоловіків та і у жінок.

Євген Будерацький, УП

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Теми: спорт
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