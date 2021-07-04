Поліція перевірить дії патрульних, які відправили нардепа до нарколога

Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки авто нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара.

Джерело: Патрульна поліція України

Дослівно: "У Києві співробітники патрульної поліції зупинили авто "Toyota" під керуванням народного депутата України. Поліцейські запідозрили, що народний депутат, імовірно, порушує вимоги ст.130 КУпАП, тож його направили на освідування.

Згодом народний депутат у соціальній мережі заявив про порушення з боку патрульних поліцейських.

За фактом публікації народного депутата призначено службове розслідування, під час якого буде надана оцінка усім діям і обставинам".

Що передувало: У неділю нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар заявив, що патрульні поліцейські звинуватили його у перебуванні в стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар.