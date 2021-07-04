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Скандальний "слуга" розповів, як поліція возила його до нарколога

Неділя, 4 липня 2021, 19:26
Facebook Брагара

Нардеп від "Слуги народу" Євгеній Брагар стверджує, що патрульні поліцейські звинуватили його у перебуванні в стані наркотичного сп'яніння після його відмови дати хабар.

Джерело: Брагар у Facebook

Дослівно: "Учора, 3 липня, мене зупинили патрульні поліцейські у зв’язку з тим, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка, що відсвітлює автомобільні номера. Патрульні не представились та почали одразу хамити.

Декілька раз із виключеною боді-камерою натякали на хабар. Після моєї категоричної відмови давати хабар мене звинуватили в тому, що я начебто знаходжусь у стані наркотичного сп’яніння (яке, на відміну від алкогольного сп’яніння, перевіряється досить довго).

Після чого мене привезли до лікаря-нарколога, який, побачивши мене, одразу сказав, що я тверезий, але у зв’язку з вимогою законодавства я пройшов експертизу, результати якої будуть через 7 днів".

Деталі: За словами Брагара, про те, що він є народним депутатом, представники поліції дізналися тільки у клініці, що розташована у Києві на вул. Петра Запорожця 20.

Він додав, що зробив "паралельний незалежний тест", який виявився негативним.

Оновлено: Пізніше Департамент патрульної поліції України заявив, що перевірить законність дій патрульних під час зупинки авто нардепа від "Слуги народу" Євгенія Брагара.

Передісторія:

  • 1 лютого 2020 року член парламентської фракції партії "Слуга народу" Євген Брагар в ефірі одного з ток-шоу запропонував пенсіонерці продати собаку елітної породи, аби сплатити борги за комунальні послуги. 
  • Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук від імені керівництва фракції вибачилася за слова депутата.
  • Перед цим Брагар заступився за водія автобуса, який відмовивсь вимкнути російську стрічку на прохання пасажирів і нахамив їм.

Українська правда
Теми: Слуга народуполіція


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