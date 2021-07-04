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Катастрофа літака на Філіппінах: кількість загиблих зросла до 45

Неділя, 4 липня 2021, 21:58
Катастрофа літака на Філіппінах: кількість загиблих зросла до 45
ФОТО: PHIL NEWS AGENCY

Внаслідок катастрофи військового літака на Філіппінах 45 осіб загинуло, 53 постраждали, ще 5 вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Reuters із посиланням на Міністерство національної оборони Філіппін

Деталі: Транспортний літак Lockheed C-130, що перевозив військовослужбовців, які прямували для операції по боротьбі з повстанцями, зазнав аварії, на його борту перебували 96 осіб.

Міністерство національної оборони заявило, що внаслідок катастрофи 45 осіб загинули, в тому числі троє цивільних на землі, а 53 отримали травми, в тому числі четверо цивільних.

П'ятеро військовослужбовців все ще вважаються зниклими безвісти.

Відзначається, що літак намагався приземлитися в аеропорту Джоло, але пролетів повз злітно-посадкову смугу, не приземлившись. Він не зміг набрати достатню потужність і висоту і розбився біля розташованого поруч Патікула.

За словами військових, на літак не було ніяких ознак нападу, але розслідування ще не почалося, оскільки зусилля були зосереджені на порятунку і лікуванні постраждалих.

Що передувало: Філіппінський військовий літак C-130 розбився в провінції Сулу у неділю вранці. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих. 

Українська правда

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Теми: авіаФіліппіни
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