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Потоп у Криму: 5 будинків повністю зруйновані, затопило психдиспансер

Неділя, 4 липня 2021, 22:19
Потоп у Криму: 5 будинків повністю зруйновані, затопило психдиспансер
ТАСС

Понад сто об'єктів, більшість із яких житлові, підтопило у неділю в Бахчисарайському районі окупованого Криму після злив.

Джерело: так званий "віцепрем'єр" Криму Євген Кабанов, повідомляє "Інтерфакс"

Пряма мова: "Виявлено 108 об'єктів у зоні підтоплення. З них 104 – житлові, п'ять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані.

Чотири об'єкти – це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційних об'єкти".

Деталі: Кабанов уточнив, що зараз життю і здоров'ю місцевих жителів нічого не загрожує. Електропостачання всіх абонентів повинні відновити до півночі.

Із психоневрологічного інтернату близько 30 пацієнтів евакуювали, лежачих перенесли на верхні поверхи.

За його словами, вночі в зоні підтоплень чергуватимуть 60 рятувальників і 11 одиниць техніки, оскільки до ранку знову очікуються дощі. У понеділок до відновних робіт приступлять сто чоловік і 18 одиниць техніки.

Що передувало: Чергові зливи почалися в Криму в ніч на неділю.

Найбільше постраждав Бахчисарайський район, де випало дві місячні норми опадів: дві річки вийшли з берегів, зійшло кілька селів, із приватних будинків евакуйовані понад 60 чоловік. За попередньою інформацією, одна жінка загинула, але її тіло поки не знайшли, одна отримала травми. Крім того, кілька вулиць знову підтопило в Ялті.

Окупаційна влада Бахчисарайського району оголосила режим надзвичайної ситуації муніципального значення через підтоплення після зливи.

"Українська правда" у Threads

Теми: Кримстихійне лихо
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