У Криму відновилися сильні зливи: Ялту затоплює, є загиблий
Неділя, 4 липня 2021, 14:39
У Криму в неділю почалися сильні дощі, синоптики попереджають про можливий град. В околицях Ялти підтоплено приватні будинки.
Джерело: Крыминформ, Интерфакс
Деталі: Видання повідомляють, що в деяких курортних містах півострова вже затопило набережні.
За словами представника окупаційної влади Бахчисарайського району Людмили Пучкової, вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.
Також в Байдарській долині вийшла з берегів річка Бага.
У селі Куйбишеве Бахчисарайського району вже підтоплено близько 50 домоволодінь.
Крім того, дощ призвів до нових локальних підтоплень в Ялті.
Оновлено: За даними росЗМІ, одна людина загинула внаслідок негоди в Криму 4 липня.
Нагадаємо:
- Внаслідок потопу в Ялті, який стався 18 червня, щонайменше 49 осіб постраждали, одна людина загинула.
- 17 червня місто Керч і кілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади.