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У Криму відновилися сильні зливи: Ялту затоплює, є загиблий

Неділя, 4 липня 2021, 14:39
Затоплене село у Бахчисарайському районі

У Криму в неділю почалися сильні дощі, синоптики попереджають про можливий град. В околицях Ялти підтоплено приватні будинки.

Джерело: Крыминформ, Интерфакс

Деталі: Видання повідомляють, що в деяких курортних містах півострова вже затопило набережні.

За словами представника окупаційної влади Бахчисарайського району Людмили Пучкової, вийшли з берегів річки Бельбек і Коккозка.

Також в Байдарській долині вийшла з берегів річка Бага.

У селі Куйбишеве Бахчисарайського району вже підтоплено близько 50 домоволодінь.

Крім того, дощ призвів до нових локальних підтоплень в Ялті.

Оновлено: За даними росЗМІ, одна людина загинула внаслідок негоди в Криму 4 липня.

Нагадаємо:

  • Внаслідок потопу в Ялті, який стався 18 червня, щонайменше 49 осіб постраждали, одна людина загинула.
  • 17 червня місто Керч і кілька сіл в окупованому Росією Криму підтопило через рясні опади.

Теми: Кримнадзвичайна подіяпогода


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