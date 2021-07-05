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ЗМІ: У Каспійському морі біля Азербайджану стався вибух на родовищі, у Баку розслідують

Понеділок, 5 липня 2021, 00:35

У Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану стався вибух.

Джерело: Daily Sabah, Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану у Facebook, державна нафтокомпанія Азербайджану SOCAR у Facebok

Деталі: У підписі до опублікованого в Twitter відео зазначається, що вибух стався на газовому родовищі "Умід" у Каспійському морі поблизу Баку.

У Міністерстві екології та природних ресурсів Азербайджану  заявили, що наразі розслідування вибуху на море ведуть фахівці Міністерства і фахівці сейсмологічної служби. На думку фахівців, причиною вибуху стало виверження грязьового вулкана.

Водночас,  SOCAR поширила повідомлення, що "на морських платформах і промислових об'єктах, що знаходяться під безпосереднім контролем SOCAR, аварій не було, і робота триває в штатному режимі".

Нагадаємо: 2 дні тому на підводному нафтовому трубопроводі  на родовищі Ку-Малуб Заап в  Мексиканській затоці сталася пожежа.

Теми: Азербайджанвибух


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