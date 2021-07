ЗМІ: У Каспійському морі біля Азербайджану стався вибух на родовищі, у Баку розслідують

У Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану стався вибух.

Джерело: Daily Sabah, Міністерство екології та природних ресурсів Азербайджану у Facebook, державна нафтокомпанія Азербайджану SOCAR у Facebok

Деталі: У підписі до опублікованого в Twitter відео зазначається, що вибух стався на газовому родовищі "Умід" у Каспійському морі поблизу Баку.

Azerbaijan: Explosion and fire at offshore Umid gas field in Caspian Sea near Baku https://t.co/ArKsmr3oG6 pic.twitter.com/PZF2rNdTWT