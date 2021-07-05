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Джонсон 5 липня підтвердить ослаблення обмежень в Британії, попри “Дельту”

Понеділок, 5 липня 2021, 02:31

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 5 липня оголосить про перехід до четвертого кроку ослаблення обмежень у країні, що почнеться 19 липня.

Джерело: британський уряд, BBC, The Guardian

Деталі: Зазначається, що це оголошення дасть підприємствам і громадськості більше часу для підготовки до ослаблення обмежень.

Як повідомляється, останні дані і наукове моделювання свідчать, що кількість випадків захворювання буде рости у міру зняття обмежень, але зв'язок з госпіталізаціями і смертями ослаб через програми вакцинації. Водночас кількість випадків COVID-19 у Британії сягнула найвищого рівня з січня 2021 року – зараз у країні вирує дуже заразний варіант "Дельта".

Зміни, про які буде оголошено, включають дозвіл повністю вакцинованим дорослим подорожувати в країни жовтого списку без необхідності самоізолюватись після повернення; добровільне носіння масок, за винятком лікарень та інших медичних установ; відсутність вимоги від повністю вакцинованих дорослих самоізолюватись, якщо вони контактували з інфікованою людиною.

Очікується, що прем'єр-міністр ще раз підтвердить, що COVID-19 стане вірусом, з яким суспільство навчиться жити, як і з грипом.

Нагадаємо: Четвертий крок дорожньої карти був відкладений минулого місяця до 19 липня.

Теми: коронавірускарантинБританія


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