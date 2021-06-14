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У Великій Британії скасування коронавірусних обмежень відкладуть на 4 тижні

Понеділок, 14 червня 2021, 10:01

Влада Великої Британії вирішила відкласти на чотири тижні скасування всіх обмежень, запроваджених у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

За даними видання, в понеділок увечері прем'єр-міністр Борис Джонсон звернеться до нації із закликом проявити терпіння та оголосить, що скасування обмежень, заплановане на 21 червня, буде відкладено на термін до чотирьох тижнів.

Прем'єр має намір позначити відстрочку до 19 липня, оскільки уряд намагається досягти своєї мети - запропонувати всім дорослим щонайменше одну дозу вакцини до кінця наступного місяця.

Джерело в уряді сказало, що Джонсон розглядає це як "останній етап", оскільки він прагне забезпечити захист якомога більшого числа людей до того, як будуть пом'якшені обмеження. Прем'єр неодноразово заявляв, що скасування обмежень повинно бути "незворотним".

Очікується, що в спробі пом'якшити критику Джонсон скасує обмеження на кількість гостей на весіллях і дозволить проводити спортивні та культурні заходи з великою кількістю сидячих місць на відкритому повітрі.

Раніше Джонсон заявляв, що індійський штам коронавірусу може перешкодити послабленню локдауну. 

Зростання кількості випадків інфекції у Британії зумовлене штамом Delta, вперше виявленим в Індії, на який зараз припадає 90% заражень.

Вважається, що він приблизно на 60% більш заразний, ніж варіант Alpha - який раніше був домінуючим у Британії - і вдвічі частіше призводить до госпіталізації інфікованих людей.

Теми: Велика БританіякарантинкоронавірусCovid-2019епідемія


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