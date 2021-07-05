Понад сотня людей зникли безвісти після зсувів у Японії
Понеділок, 5 липня 2021, 04:16
Щонайменше три людини загинули і 113 зникли безвісти після зсувів в японському місті Атамі.
Джерело: речник Хірокі Онума у Reuters
Деталі: Як повідомляється, зсуви зачепили близько 130 будівель в Атамі, де знаходяться курорти з гарячими джерелами і який розташований на крутому схилі в затоці.
Передісторія: Зсуви в Японії сталися після потужної зливи. Через масштабність наслідків зсуву, зруйновані будинки і повністю розмиті дороги є побоювання зростання кількості загиблих.