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Понад сотня людей зникли безвісти після зсувів у Японії

Понеділок, 5 липня 2021, 04:16

Щонайменше три людини загинули і 113 зникли безвісти після зсувів в японському місті Атамі.

Джерело: речник Хірокі Онума у Reuters

Деталі:  Як повідомляється, зсуви зачепили близько 130 будівель в Атамі, де знаходяться курорти з гарячими джерелами і який розташований на крутому схилі в затоці.

Передісторія: Зсуви в Японії сталися після потужної зливи. Через масштабність наслідків зсуву, зруйновані будинки і повністю розмиті дороги є побоювання зростання кількості загиблих.

Теми: Японіястихійне лихо


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