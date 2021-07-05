Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кількість загиблих у катастрофі літака на Філіппінах зросла до 47

Понеділок, 5 липня 2021, 04:59
Кількість загиблих у катастрофі літака на Філіппінах зросла до 47

Внаслідок аварії літака Lockheed C-130, що перевозив військовослужбовців, на Філіппінах загинули 47 людей.

Джерело: військовий командувач Сіріліто Собеджана у Reuters

Деталі: Ще 49 військовослужбовців постраждали.

Троє цивільних на землі також загинули і четверо – отримали поранення.

Передісторія:

  • Літак Lockheed C-130 перевозив військовослужбовців, які прямували для операції по боротьбі з повстанцями.
  • 4 липня літак зазнав аварії у провінції Сулу. Він намагався приземлитися в аеропорту Джоло, але пролетів повз злітно-посадкову смугу, не приземлившись. Він не зміг набрати достатню потужність і висоту і розбився біля розташованого поруч Патікула.
  • Не було ніяких ознак нападу на літак.
  • На борту перебували 96 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Філіппіниавіа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Філіппіни
Президентом Філіппін став син колишнього диктатора
Кількість загиблих через супертайфун "Рай" сягнула 375
Супертайфун на Філіппінах: кількість загиблих перевищила 200
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: