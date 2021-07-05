Кількість загиблих у катастрофі літака на Філіппінах зросла до 47

Внаслідок аварії літака Lockheed C-130, що перевозив військовослужбовців, на Філіппінах загинули 47 людей.

Джерело: військовий командувач Сіріліто Собеджана у Reuters

Деталі: Ще 49 військовослужбовців постраждали.

Троє цивільних на землі також загинули і четверо – отримали поранення.

Передісторія: