Кількість загиблих у катастрофі літака на Філіппінах зросла до 47
Понеділок, 5 липня 2021, 04:59
Внаслідок аварії літака Lockheed C-130, що перевозив військовослужбовців, на Філіппінах загинули 47 людей.
Джерело: військовий командувач Сіріліто Собеджана у Reuters
Деталі: Ще 49 військовослужбовців постраждали.
Троє цивільних на землі також загинули і четверо – отримали поранення.
Передісторія:
- Літак Lockheed C-130 перевозив військовослужбовців, які прямували для операції по боротьбі з повстанцями.
- 4 липня літак зазнав аварії у провінції Сулу. Він намагався приземлитися в аеропорту Джоло, але пролетів повз злітно-посадкову смугу, не приземлившись. Він не зміг набрати достатню потужність і висоту і розбився біля розташованого поруч Патікула.
- Не було ніяких ознак нападу на літак.
- На борту перебували 96 осіб.