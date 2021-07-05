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Кількість загиблих у катастрофі літака на Філіппінах зросла до 47

Понеділок, 5 липня 2021, 04:59

Внаслідок аварії літака Lockheed C-130, що перевозив військовослужбовців, на Філіппінах загинули 47 людей.

Джерело: військовий командувач Сіріліто Собеджана у Reuters

Деталі: Ще 49 військовослужбовців постраждали.

Троє цивільних на землі також загинули і четверо – отримали поранення.

Передісторія:

  • Літак Lockheed C-130 перевозив військовослужбовців, які прямували для операції по боротьбі з повстанцями.
  • 4 липня літак зазнав аварії у провінції Сулу. Він намагався приземлитися в аеропорту Джоло, але пролетів повз злітно-посадкову смугу, не приземлившись. Він не зміг набрати достатню потужність і висоту і розбився біля розташованого поруч Патікула.
  • Не було ніяких ознак нападу на літак.
  • На борту перебували 96 осіб.

Теми: Філіппіниавіа


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