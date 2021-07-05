Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: ОАЕ є “найвакцинованішою” країною — понад 70% населення повністю щеплені

Понеділок, 5 липня 2021, 06:31
ЗМІ: ОАЕ є “найвакцинованішою” країною — понад 70% населення повністю щеплені

Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою"  країною в світі – там вже двічі щепилися 72,1% населення.

Джерело: система відстеження вакцинації Bloomberg

Деталі: В ОАЕ, де проживає 10 млн людей, наразі зробили 15,5 млн щеплень.

На другому місці Сейшельські Острови, де щепленням охопили 71,7% населення - близько 100 тисяч осіб.

Нагадаємо: Всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 млрд людей, причому країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: