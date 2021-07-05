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ЗМІ: ОАЕ є “найвакцинованішою” країною — понад 70% населення повністю щеплені

Понеділок, 5 липня 2021, 06:31

Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою"  країною в світі – там вже двічі щепилися 72,1% населення.

Джерело: система відстеження вакцинації Bloomberg

Деталі: В ОАЕ, де проживає 10 млн людей, наразі зробили 15,5 млн щеплень.

На другому місці Сейшельські Острови, де щепленням охопили 71,7% населення - близько 100 тисяч осіб.

Нагадаємо: Всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 млрд людей, причому країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

Теми: вакцинаціякоронавірус


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