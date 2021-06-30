Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У світі зробили понад три мільярди щеплень від COVID – Bloomberg

Середа, 30 червня 2021, 21:55

Bloomberg повідомляє, що всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 мільярди людей.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Найбільша вакцинальна кампанія в історії триває. У 180 країнах було введено понад 3,01 мільярди доз вакцин".

Деталі: Видання зазначає, що цих доз вистачає для повної вакцинації 19,6% населення світу.

Останній показник складав приблизно 43,3 млн доз на добу.

Також наголошується, що країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

Інфографіка: кількість вакцинованого населення – до 1%, до 10%, до 20%, до 30%:

 

Нагадаємо: Станом на 30 червня проти коронавірусу в Україні перше щеплення отримали 1 933 944 людини, обидва щеплення – 649 524 особи.

Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Росії третій день поспіль рекорд смертей від COVID

Передумала: Венедіктова забрала собі "Департамент війни"

МЗС хоче, щоб кордони ЄС відкрилися для українців вже за два тижні

Записатися на вакцинацію онлайн можна уже в 6 містах України

Зеленський відповів Путіну на "зовнішнє управління" Україною: Пропагандистська мантра

В Україні стартував продаж сільськогосподарської землі

Усі новини...
вакцинація
Що означає китайська вакцинна дипломатія для України?
Путін зізнався, що йому вкололи Sputnik V
Майже 650 тисяч українців щеплені проти COVID повністю
Останні новини
16:04
Автор вирішального гола за збірну України може стати "почесним громадянином"
15:55
У Києві проведуть антитерористичні навчання
15:53
Українців попередили про грози і шквали
15:43
Більше 170 млн витратять на гігантські флагштоки до 30-річчя незалежності
15:29
Уряд оголосив конкурс на голову Державної митної служби
15:22
Пєсков: "В Україні дуже багато росіян, щоб їх ненавидіти"
15:20
У Києві обікрали помічницю аташе США
15:06
Україна і Франція обговорюють визнання українських свідоцтв про вакцинацію
14:59
УЗ відновила сполучення зі Словаччиною
14:58
НАЗК вимагає у наглядової ради "Нафтогазу" розірвати контракт з Вітренком
Усі новини...