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У світі зробили понад три мільярди щеплень від COVID – Bloomberg

Середа, 30 червня 2021, 21:55
У світі зробили понад три мільярди щеплень від COVID – Bloomberg

Bloomberg повідомляє, що всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 мільярди людей.

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Найбільша вакцинальна кампанія в історії триває. У 180 країнах було введено понад 3,01 мільярди доз вакцин".

Деталі: Видання зазначає, що цих доз вистачає для повної вакцинації 19,6% населення світу.

Останній показник складав приблизно 43,3 млн доз на добу.

Також наголошується, що країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.

Інфографіка: кількість вакцинованого населення – до 1%, до 10%, до 20%, до 30%:

 

Нагадаємо: Станом на 30 червня проти коронавірусу в Україні перше щеплення отримали 1 933 944 людини, обидва щеплення – 649 524 особи.

"Українська правда" в Threads

Теми: вакцинаціякоронавірус
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