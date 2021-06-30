У світі зробили понад три мільярди щеплень від COVID – Bloomberg
Середа, 30 червня 2021, 21:55
Bloomberg повідомляє, що всього у 180 країнах вакцинували від коронавірусу понад 3 мільярди людей.
Джерело: Bloomberg
Дослівно: "Найбільша вакцинальна кампанія в історії триває. У 180 країнах було введено понад 3,01 мільярди доз вакцин".
Деталі: Видання зазначає, що цих доз вистачає для повної вакцинації 19,6% населення світу.
Останній показник складав приблизно 43,3 млн доз на добу.
Також наголошується, що країни й регіони з найвищими доходами вакцинуються більш ніж в 30 разів швидше, ніж країни з найнижчими доходами.
Інфографіка: кількість вакцинованого населення – до 1%, до 10%, до 20%, до 30%:
Нагадаємо: Станом на 30 червня проти коронавірусу в Україні перше щеплення отримали 1 933 944 людини, обидва щеплення – 649 524 особи.