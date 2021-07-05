У США вибухівкою знесли вцілілу частину обваленої будівлі біля Маямі

Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.

Джерело: Reuters

Деталі: В уламках комплексу робочі просвердлили колони, в які помістили невеликі заряди вибухової речовини, щоб зруйнувати залишки будівлі.

Зазначається, що рятувальні роботи наразі припинені і відновляться після знесення.

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