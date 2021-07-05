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У США вибухівкою знесли вцілілу частину обваленої будівлі біля Маямі

Понеділок, 5 липня 2021, 07:21

Частково зруйновану багатоповерхівку Champlain Towers South в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знесли перед можливим ураганом "Ельза" - за прогнозами, він наблизиться до Флориди у вівторок або середу.

Джерело: Reuters

Деталі: В уламках комплексу робочі просвердлили колони, в які помістили невеликі заряди вибухової речовини, щоб зруйнувати залишки будівлі.

Зазначається, що рятувальні роботи наразі припинені і відновляться після знесення.

Передісторія:

  • 24 червня в Серфсайді обвалилась частина 12-поверхової будівлі. За словами офіційних осіб, в будівлі було понад 130 квартир, з яких близько 80 були зайняті. Приблизно половина завалилася.
  • Станом на 5 липня відомо, що загинули 24 людини, щонайменше 121 зниклі безвісти.
  • Наразі слідчі не з’ясували, що стало причиною обвалення комплексу.
  • Жителям іншої будівлі, Crestview Towers, було наказано евакуюватися негайно після того, як інженери виявили серйозні проблеми з бетоном і електрикою.

Теми: США


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