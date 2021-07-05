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COVID в Україні: у неділю госпіталізацій було більше, ніж нових випадків

Понеділок, 5 липня 2021, 08:20
УП

За добу 4 липня в Україні зафіксували 244 нових підтверджених випадки COVID-19, летальних випадків – 14, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 333 осіб, одужали 419 осіб.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: Найбільше підтверджених випадків захворювання за останню добу зареєстрували у м. Київ (101), Житомирській (17),Одеській (16), Київській (15) та Вінницькій (11) областях.

Серед нових хворих 5 дітей, жоден медпрацівник не захворів за звітній період.

За добу протестовано: методом ПЛР – 9 889 осіб,  методом ІФА – 1 712 осіб, експрес-тестами – 5 750 осіб.

 
МОЗ

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 237 823 осіб, із них 2 171 601 особа одужала, а 52 484 людини померли.

Станом на ранок 5 липня в Україні на COVID-19 хворіють 13 738 осіб. Навесні цей показник часом перевищував 400 тисяч.

 
УП

Нагадаємо: У світі за добу 3 липня у щонайменше 327 857 людей підтвердили COVID-19. Україна знаходиться на 67 місці у світі між Данією та Ізраїлем. У Європі Україна 12-та. 

Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяМОЗ


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