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COVID-19 у світі: Випадків менше, ніж днем раніше, найбільше в Індії

Понеділок, 5 липня 2021, 05:34
COVID-19 у світі: Випадків менше, ніж днем раніше, найбільше в Індії

За добу 3 липня у щонайменше 327 857 людей у світі підтвердили COVID-19 - 2 липня було понад 379 тисяч нових випадків.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії – 40 387 нових випадків, в Бразилії – 27 783, в Індонезії – 27 233.

Крім того, в Колумбії – 26 265 заражень, а в Росії – 25 142.

 

Україна знаходиться на 67 місці у світі між Данією та Ізраїлем. У Європі Україна дванадцята. Водночас, Worldometers, посилаючись на дані українського МОЗ, повідомляє, що в Україні було зафіксовано 351 новий випадок – однак 3 липня їх було 377.

6 007 людей у світі за добу померли. За щоденною кількістю смертей Україна на 5 місці в Європі та на 50 у світі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: 3 липня в Україні госпіталізували 460 людей, летальних випадків – 10. 526 людей видужали.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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