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Добудували трубу, якою Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України

Понеділок, 5 липня 2021, 08:44
Добудували трубу, якою Угорщина зможе отримувати російський газ в обхід України
neftegaz.ru

Сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ завершили будівництво лінійної частини газопроводу-перемички між двома країнами, якою Угорщина зможе отримувати російський газ через чорноморський газопровід, а не через Україну.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" та "Європейська правда" із посиланням на Національне телебачення Сербії

Деталі: У Сербії повідомили про зварювання "золотого" стику газопроводу на кордоні з Угорщиною.

Поставки газу за новим маршрутом мають початися з 1 жовтня (з початку нового газового року).

Газопровід "Балканський потік" є продовженням "Турецького потоку". Минулого року Болгарія та Греція майже весь газ отримували саме за новим маршрутом через "Турецький потік", а не через Україну.

Газопровід "Турецький потік", яким російський газ іде через Чорне море до Туреччини і далі на південь Європи, запрацював у січні 2020 року. Першими газ ним отримали Туреччина, Болгарія, Греція, Македонія і Румунія.

З початку 2021 року газ за новим маршрутом отримали Сербія, а також Боснія і Герцеговина.

Планується, що газ "Турецького потоку" через Сербію повинен дійти до Угорщини та Австрії.

Зараз реалізується перший етап створення перемички між Сербією та Угорщиною потужністю 6 млрд куб. м в рік. Він передбачає будівництво 15 км лінійної частини.

Розширення перемички до потужності 8,5 млрд куб. м на рік відкладено з жовтня 2022 року на жовтень 2023 року, оскільки угорські газовики й чиновники побоювалися санкцій США.

Держдепартамент США 15 липня 2020 року випустив нове роз'яснення до розділу 232 закону про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій (CAATSA), який передбачає можливість введення санкцій щодо осіб, які здійснюють інвестиції в російські експортні енергетичні трубопровідні проєкти.

Роз'яснення розширило можливість застосування санкцій до осіб, що здійснюють інвестиції (або надають товари або послуги), безпосередньо і в значній мірі сприяють будівництву газопроводу "Північний потік 2" і другої нитки газопроводу "Турецький потік".

Угорщина в 2020 році отримала 8,637 млрд куб. м російського газу.

"Українська правда" у Threads

Теми: газСербіяУгорщинаРосія
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