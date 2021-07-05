Рекорд вакцинації: за тиждень зробили понад 440 тисяч щеплень
Понеділок, 5 липня 2021, 10:37
Упродовж минулого тижня, з 28 червня по 4 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 440 тисяч 614.
Джерело: дані РНБО
Деталі: Упродовж 7 днів першу дозу вакцини отримали 170 108 осіб, другу – 270 506.
Україна нарощує темпи вакцинації – рекордну кількість щеплень роблять уже п'ятий тиждень поспіль.
Передісторія:
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом проведено 2 925 380 щеплень.
Українська правда