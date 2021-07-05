Рекорд вакцинації: за тиждень зробили понад 440 тисяч щеплень

Упродовж минулого тижня, з 28 червня по 4 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 440 тисяч 614.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Упродовж 7 днів першу дозу вакцини отримали 170 108 осіб, другу – 270 506.

Україна нарощує темпи вакцинації – рекордну кількість щеплень роблять уже п'ятий тиждень поспіль.

Передісторія: