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Рекорд вакцинації: за тиждень зробили понад 440 тисяч щеплень

Понеділок, 5 липня 2021, 10:37
Фото КМДА

Упродовж минулого тижня, з 28 червня по 4 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 440 тисяч 614.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Упродовж 7 днів першу дозу вакцини отримали 170 108 осіб, другу – 270 506. 

Україна нарощує темпи вакцинації – рекордну кількість щеплень роблять уже п'ятий тиждень поспіль.

Передісторія:

  • Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей, з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 850 394 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
  • Загалом проведено 2 925 380 щеплень.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїна


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