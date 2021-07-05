Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації

Понеділок, 5 липня 2021, 11:28

У компанії Pfizer прокоментували смерть українця після вакцинації і заявили, що у даному випадку причинно-наслідковий зв’язок не встановлений.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Наші думки з сім’єю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов’язані з нашою вакциною від COVID-19. Ми зазначаємо, що в даному випадку причинно-наслідковий зв’язок не встановлений".

Деталі: У компанії додали, що наразі понад 400 мільйонів осіб у всьому світі були вакциновані препаратом Pfizer вакциною.

2 липня після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області.

Випадок зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після щеплення.

У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019вакцинаціяУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця

Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС

Суд зупинив дію припису НАЗК щодо контракту Вітренка

Євро-2020: Україна отримає 16 мільйонів призових

Усі новини...
коронавірус
Відомий радянський режисер помер від COVID
Рекорд вакцинації: за тиждень зробили понад 440 тисяч щеплень
У неділю менше українців вакцинувалися проти COVID, ніж у суботу 
Останні новини
00:55
5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський
00:28
У Нігерії бойовики викрали 140 школярів
23:49
ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом
23:19
Україна в ТКГ порушить питання загострення на Донбасі 
22:48
Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській
22:02
Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу
21:39
ФотоУ Грузії скасували ЛГБТ-марш через погрози
21:15
Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця
20:58
Новини економіки: ціни на електроенергію і пальне, продаж сільгоспземлі
20:39
Центральний залізничний вокзал Києва "замінували"
Усі новини...