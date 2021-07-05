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У Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації

Понеділок, 5 липня 2021, 11:28
У Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації

У компанії Pfizer прокоментували смерть українця після вакцинації і заявили, що у даному випадку причинно-наслідковий зв’язок не встановлений.

Джерело: Reuters

Пряма мова: "Наші думки з сім’єю загиблого. Ми дуже серйозно ставимося до побічних ефектів, які потенційно пов’язані з нашою вакциною від COVID-19. Ми зазначаємо, що в даному випадку причинно-наслідковий зв’язок не встановлений".

Деталі: У компанії додали, що наразі понад 400 мільйонів осіб у всьому світі були вакциновані препаратом Pfizer вакциною.

2 липня після вакцинації проти коронавірусу препаратом від компанії Pfizer помер 47-річний мешканець Вінницької області.

Випадок зареєстрували як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після щеплення.

У 5 інших осіб, які щепились з одного флакона з померлим – стан задовільний.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи - причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає.

Українська правда

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Теми: коронавірусCovid-2019вакцинаціяУкраїна
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