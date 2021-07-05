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Нардепи просять Зеленського повернути Бандері і Шухевичу звання Героя України

Понеділок, 5 липня 2021, 14:44
Нардепи просять Зеленського повернути Бандері і Шухевичу звання Героя України

Група народних депутатів зареєструвала постанову, що рекомендує президенту України повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Джерело: портал Верховної Ради

Дослівно: "Рекомендувати президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу".

"Проєкт Постанови також містить рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення Української Повстанської Армії"

Деталі: Ініціаторами постанови 5721 є більше 70 нардепів із різних фракцій і позафракційні.

Постановою також передбачається створення у місячний термін організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української Повстанської Армії (14 жовтня).

Передісторія:

  • У жовтнi 2007 року тодішній президент Вiктор Ющенко видав указ про присвоєння Шухевичу звання Героя України. Степан Бандера був удостоєний звання Героя України указом вiд 22 сiчня 2010 року.
  • 2 квiтня 2010 року Донецький окружний адмiнсуд позбавив Шухевича звання Героя України, "оскiльки вiн не був громадянином незалежної України".
  • 12 січня 2011 року президентський указ про присвоєння Степану Бандері звання Герой України визнаний недійсним через рішення суду.
  • Ще до свого президентства Володимир Зеленський заявляв, що нормально ставиться і до декомунізації, і до Степана Бандери, але вулиці перейменовував би по-іншому.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийБандераісторіяУкраїна
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