Нардепи просять Зеленського повернути Бандері і Шухевичу звання Героя України

Група народних депутатів зареєструвала постанову, що рекомендує президенту України повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Джерело: портал Верховної Ради

Дослівно: "Рекомендувати президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу".

"Проєкт Постанови також містить рекомендації Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати тематичні теле- і радіопередачі та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв'язку з відзначенням 80-річчя створення Української Повстанської Армії"

Деталі: Ініціаторами постанови 5721 є більше 70 нардепів із різних фракцій і позафракційні.

Постановою також передбачається створення у місячний термін організаційний комітет з підготовки та проведення заходів з відзначення на державному рівні 80-річчя створення Української Повстанської Армії (14 жовтня).

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