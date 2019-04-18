Зеленський: Бандера – герой для якогось відсотка українців

Кандидат в президенти Володимир Зеленський заявляє, що нормально ставиться і до декомунізації, і до Степана Бандери, але вулиці перейменовував би по-іншому.

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"У цілому, я нормально ставлюся до декомунізації. Суспільство вибрало, і – нормально. Є незаперечні герої. Степан Бандера – герой для якогось відсотка українців, і це нормально і класно. Це один з тих людей, які захищали свободу України. Але я вважаю, що, коли ми таку кількість вулиць, мостів називаємо одним і тим же ім'ям – це не зовсім правильно ", - сказав Зеленський.

Він додав, що це стосується не тільки Бандери, а й наприклад Тараса Шевченка.

"Я дуже поважаю його приголомшливу творчість. Але ми ж з вами повинні пам'ятати про героїв сьогоднішніх, про героїв мистецтва, про героїв літератури, просто про героїв України. Такий накал в суспільстві, що потрібно робити все можливе, щоб об'єднувати Україну", - сказав кандидат в президенти.

Він вважає неправильним називати вулиці іменем героїв тільки через 10 років після смерті цих героїв.

"Я вважаю, що це неправильно. Давайте називати вулиці іменами людей, які прославляють нашу країну, сучасниками. Всі будуть раді, всі будуть щасливі. Адже коли Кличко перемагав, ми ж всі були щасливі, правда? Це велике задоволення", - сказав Зеленський.

Також, на його думку, не варто називати вулиці іменами політиків.

"Я б не грався з політичними фігурами, я б не продовжував сьогодні це робити. Сьогодні у нас один політичний герой, а завтра ми з вами дізнаємося, що він виявився такий-то, такий-то і такий-то, і ми знесемо йому пам'ятник. Є література і мистецтво для цього", - підсумував Зеленський.

Зеленський дав інтерв'ю РБК-Україна, тому що програв в настільний теніс кореспонденту видання. Відзначається, що в день першого туру виборів в штабі Зеленського йшов міні-турнір з настільного тенісу. З переможцем повинен був зіграти Зеленський. Перед партією кореспондент РБК-Україна запропонував кандидату зіграти на інтерв'ю.

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