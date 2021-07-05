Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Києві від шляхопроводу відколовся уламок і пробив лобове скло автівки

Понеділок, 5 липня 2021, 15:46

У Києві уламок шляхопроводу впав на автомобіль і пробив йому лобове скло.

Джерело: повідомлення у спільноті "Київ оперативний", повідомлення КМДА

Деталі: Повідомляється, що з шляхопроводу, що неподалік від метро Берестейська відвалився шмат і поцілив у лобове скло автівки ГАЗель. Ніхто не постраждав.

Пізніше у спілноті повідомили, патрульні перекрили рух лівою смугою під шляхопроводом.

Після інциденту в КМДА заявили, що фахівці КП "Київавтошляхміст" розпочали обстеження конструкцій шляхопроводу. Найближчим часом обіцяють виконати першочергові протиаварійні роботи.

В адміністрації заявили, що відбулось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту.

Передісторія: Тиждень тому на цьому ж місці фура, завантажена газоблоками, врізалась у конструкцію мосту і перевернулась.

Теми: КиївДТП


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця

Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС

Суд зупинив дію припису НАЗК щодо контракту Вітренка

Усі новини...
Київ
У Києві за добу 101 хворий на COVID, 2 людини померли
У Києві авто влетіло в учасників ДТП: постраждали мати і двоє дітей
СБУ в рамках навчань звільнила заручників із "захопленої" синагоги
Останні новини
02:53
Повернення корабля Dragon відклали через очікувану негоду у Флориді
01:50
Біля посольства США в Іраку збили безпілотник з вибухівкою — ЗМІ
00:55
5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський
00:28
У Нігерії бойовики викрали 140 школярів
23:49
ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом
23:19
Україна в ТКГ порушить питання загострення на Донбасі 
22:48
Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській
22:02
Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу
21:39
ФотоУ Грузії скасували ЛГБТ-марш через погрози
21:15
Новини 5 липня: російський газ в обхід України, Pfizer про смерть українця
Усі новини...