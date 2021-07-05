У Києві від шляхопроводу відколовся уламок і пробив лобове скло автівки

У Києві уламок шляхопроводу впав на автомобіль і пробив йому лобове скло.

Джерело: повідомлення у спільноті "Київ оперативний", повідомлення КМДА

Деталі: Повідомляється, що з шляхопроводу, що неподалік від метро Берестейська відвалився шмат і поцілив у лобове скло автівки ГАЗель. Ніхто не постраждав.

Пізніше у спілноті повідомили, патрульні перекрили рух лівою смугою під шляхопроводом.

Після інциденту в КМДА заявили, що фахівці КП "Київавтошляхміст" розпочали обстеження конструкцій шляхопроводу. Найближчим часом обіцяють виконати першочергові протиаварійні роботи.

В адміністрації заявили, що відбулось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження. У рамках робіт планують замінити прогонову будову і прибрати колони, які встановлені на проїжджій частині проспекту.

Передісторія: Тиждень тому на цьому ж місці фура, завантажена газоблоками, врізалась у конструкцію мосту і перевернулась.