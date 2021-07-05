В Україні вперше пройдуть масштабні сухопутні військові навчання "Три мечі"

В Україні вперше проведуть військові навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі".

Деталі: повідомлення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "17-30 липня 2021... відбудеться Багатонаціональне військове навчання Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького "Три мечі".

Навчання ТРИ МЕЧІ 2021 - це багатонаціональні навчання які будуть проведені в якості командно-штабного навчання та навчання із залученням військ для здійснення маневрів у польових умовах".

Деталі: Повідомляється, що у навчанні візьмуть участь більше 1200 військовослужбовців, більше 200 бойових машин із 4 країн учасниць: Литви, Польщі, України та США.

Вперше ці навчання будуть проведені в України.

"Три мечі 2021" - це навчання, ініційоване під час переговорів начальників Генеральних штабів Польщі та України, які відбулись 22-23 серпня 2019 року.

Їх головною метою є оцінка можливостей об’єднаних підрозділів в операціях під керівництвом Командування LITPOLUKRBRIG.

Повідомляється, що ці навчання матимуть виключно оборонний характер дій.

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