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Орбан став першим лідером ЄС, включеним у список ворогів преси

Понеділок, 5 липня 2021, 18:03

Вперше організація "Репортери без кордонів" включила до свого регулярного списку "ворогів свободи преси" главу уряду з Євросоюзу: прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"З моменту приходу до влади Віктора Орбана та його партії "Фідес" у 2010 році вони покроково перебрали медійний ландшафт Угорщини під свій контроль", - заявила організація.

"Суспільні мовники були централізовані в державному медіахолдингу MTVA, до якого також входить єдине угорське інформаційне агентство MTI", - йдеться у повідомленні "Репортерів без кордонів".

"Регіональна преса повністю перебуває у власності підприємців, дружніх до Орбана, з літа 2017 року. Восени 2018 року майже 500 провладних медіа-компаній були об'єднані в холдинг для централізованої координації висвітлення ними інформації" – заявляють в організації.

Список "ворогів свободи преси" включає 37 глав держав та урядів, які особливо різко придушують свободу преси.

Окрім Орбана, до списку також потрапили президент Бразилії Жаїр Болсонаро, який неодноразово виступав проти засобів масової інформації, та саудівський принц Мохаммед бен Салман. "Репортери без кордонів" звинувачують останнього у злочинах проти людства, зокрема, у вбивстві Джамаля Хашоггі.

"Репортери без кордонів" публікують список ворогів преси через нерегулярні інтервали з 2001 року.

Теми: ЄСУгорщинацензура


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