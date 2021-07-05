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Кораблі виходять у море: в навчаннях Sea Breeze починається активна фаза

Понеділок, 5 липня 2021, 19:15
Кораблі виходять у море: в навчаннях Sea Breeze починається активна фаза

6 липня кораблі, що беруть участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2021 продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря.

Джерело: Радіо Свобода, яке цитує керівника навчань Sea Breeze-2021 з українського боку Олексія Доскато

Пряма мова Доскато: "Сьогодні (5 липня – ред.) ми побачили остаточне приготування морського компоненту до проведення активної фази навчання.

Зараз триває так звана предпоходова підготовка кораблів і останні приготування до виконання поставлених завдань".

Деталі: Таким чином навчання Sea Breeze-2021 переходять в активну фазу – 6 липня кораблі України, США та інших країн-партнерів продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря.

5 липня в Одесі військові продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС ЗСУ на борту судна "Балта", а також спільну боротьбу за живучість корабля екіпажів румунського та болгарського суден.

Також журналістам продемонстрували спорядження та озброєння британського патрульного корабля HMS Trent і американського ракетного есмінця USS Ross.

За словами представника шостого флоту США Кріса Ровл, навчання має оборонний характер і будуть відпрацьовуватися "елементи протиповітряної оборони, протичовнової оборони, операції з огляду суден порушників".

Передісторія: В кінці червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.

Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років. 

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяСШАЧорне море
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