Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кораблі виходять у море: в навчаннях Sea Breeze починається активна фаза

Понеділок, 5 липня 2021, 19:15

6 липня кораблі, що беруть участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2021 продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря.

Джерело: Радіо Свобода, яке цитує керівника навчань Sea Breeze-2021 з українського боку Олексія Доскато

Пряма мова Доскато: "Сьогодні (5 липня – ред.) ми побачили остаточне приготування морського компоненту до проведення активної фази навчання.

Зараз триває так звана предпоходова підготовка кораблів і останні приготування до виконання поставлених завдань".

Деталі: Таким чином навчання Sea Breeze-2021 переходять в активну фазу – 6 липня кораблі України, США та інших країн-партнерів продовжать тренування у міжнародних водах Чорного моря.

5 липня в Одесі військові продемонстрували роботу протидиверсійного підрозділу ВМС ЗСУ на борту судна "Балта", а також спільну боротьбу за живучість корабля екіпажів румунського та болгарського суден.

Також журналістам продемонстрували спорядження та озброєння британського патрульного корабля HMS Trent і американського ракетного есмінця USS Ross.

За словами представника шостого флоту США Кріса Ровл, навчання має оборонний характер і будуть відпрацьовуватися "елементи протиповітряної оборони, протичовнової оборони, операції з огляду суден порушників".

Передісторія: В кінці червня в Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.

Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років. 

Теми: арміяСШАЧорне море


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: J&J, перші COVID-сертифікати в "Дії"

В Ізраїлі спостерегли зниження ефективності Pfizer проти інфекцій

5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський

ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Усі новини...
армія
В Україні вперше пройдуть масштабні сухопутні військові навчання "Три мечі"
Взуття для параду: Таран доручив купити експериментальні моделі
Неякісні катери від "Кузні на Рибальському": в "ЄС" назвали справу "атакою на бойових генералів"
Останні новини
09:16
У Києві громадський транспорт працюватиме довше через Atlas Weekend
09:06
Антимонопольники вивчають можливу змову на ринку електроенергії
09:03
У Росії зник пасажирський літак із 29 людьми на борту
08:54
Майже 3 мільйони щеплень проти COVID зроблено в Україні 
08:34
ЄС засудив зрив ЛГБТ-прайду та побиття журналістів у Тбілісі
08:21
За добу в Україні зареєстрували 541 хворого на COVID, із них 11 – медики
08:00
Головні новини понеділка і ночі: J&J, перші COVID-сертифікати в "Дії"
07:57
Окупанти гатили з ПТРК біля Чермалика
07:16
Німеччина зняла заборону на в’їзд для мандрівників з Британії та Росії
06:16
Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака, що зазнав аварії
Усі новини...