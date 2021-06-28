Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Одесі почалися міжнародні навчання Sea Breeze-2021

Понеділок, 28 червня 2021, 12:16

В Одесі почалися міжнародні військові навчання Sea Breeze-2021 за участі низки країн-членів НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на УНІАН.

Офіційне відкриття навчань відбулося вранці 28 червня, маневри триватимуть до 10 червня. Керівником навчань від України є заступник командувача Військово-морських сил Збройних сил України капітан 1-го рангу Олексій Доскато, від США - капітан 1-го рангу Стюарт Бауман.

Як повідомили раніше в Міноборони України, нинішні навчання будуть наймасштабнішими за понад 20 років. У них візьмуть участь більше 30 країн, загалом буде задіяно близько 30 кораблів, катерів і суден, до 30 літаків і вертольотів, до 3000 особового складу та 50 одиниць озброєння і військової техніки. 

Маневри відбуватимуться у північно-західній частині Чорного моря, в Миколаївській, Херсонській і Одеській областях.

Sea Breese проводяться на території України з 1997 року. Організаторами навчань виступають Україна і США.

Читайте також: Росія йде на загострення: які наслідки матиме конфлікт із британським есмінцем.

Теми: ОдесаЗбройні силиНАТОЧорне море


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Кіпр спрощує в'їзд для вакцинованих українців – крім тих, кому кололи CoronaVac

Головні новини понеділка і ночі: загроза штаму Delta, матчі "Євро-2020"

У Європі змінилися лідери за добовою смертністю від Covid

ОновленоСитуація в Тиграї: США, Ірландія та Британія скликають засідання РБ ООН

Британія зафіксувала найвищу кількість випадків коронавірусу з кінця січня

Євро-2020: Швейцарія у серії пенальті переграла чемпіонів світу

Усі новини...
Одеса
Україна та Великобританія спільно будуватимуть військові кораблі
УЗ призначила "Інтерсіті" з Києва до Одеси
До порту Одеси зайшли два кораблі НАТО
Останні новини
11:54
НАТО, ЄС та США порадили, як варто змінити проєкт закону про СБУ
11:34
Наглядова рада "Борисполя" визначила шорт-лист кандидатів на посаду гендиректора
11:32
Крали на будівництві COVID-відділення: СБУ викрила схему 
11:11
188 людей потонули в Україні з початку літа
11:07
В Міноборони Британії пояснили помилкою втрату документів про прохід есмінця біля Криму
10:58
фотоЗеленський перед матчем зі Швецією зателефонував українській команді
10:48
У Польщі на групу українців напали через розмову українською
10:24
Смілянський керуватиме "Укрпоштою" ще два роки
10:01
В Афінах знайшли вкрадені 9 років тому полотна Пікассо і Мондріана
09:58
Синоптики розповіли, якої погоди чекати у липні
Усі новини...