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Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС

Понеділок, 5 липня 2021, 20:12
Один військовий загинув і троє поранені внаслідок обстрілу – ООС

Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Збройні формування РФ вкотре порушили "тишу" та обстріляли позиції українських військових у районі тактичного угруповання "Схід". 

Внаслідок обстрілу загинув боєць ЗСУ. Трьох поранених направили до лікувального закладу. 

На місці події працюють представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних Сил. 

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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