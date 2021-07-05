Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Обвал частини шляхопроводу на проспекті Перемоги стався через пошкодження, яке кілька днів тому спричинила вантажівка, що врізалась у шляхопровід.

Джерело: "Київавтошлях" у Facebook

Деталі: Фахівці "Київавтошляхміст" обстежили споруду біля станції метро "Берестейська".

Попередньо, обвал захисного шару бетону та перил стався через надмірне навантаження під час удару. Йдеться про ДТП 1 липня, коли у конструкцію шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками.

Вказується, що начебто "силовий вплив" спричинив руйнування бетону у найбільш слабких місцях шляхопроводу.

Водночас, ще у 2020 році споруду визнали "обмежено працездатною". Тоді ж було розроблено проєкт протиаварійних заходів для експлуатації шляхопроводу.

За планом, роботи мають розпочатись найближчим часом.

Також начебто передбачена масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.

Що передувало: У Києві уламок шляхопроводу впав на автомобіль і пробив йому лобове скло.