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Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Понеділок, 5 липня 2021, 22:48
Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Обвал частини шляхопроводу на проспекті Перемоги стався через пошкодження, яке кілька днів тому спричинила вантажівка, що врізалась у шляхопровід. 

Джерело: "Київавтошлях" у Facebook

Деталі: Фахівці "Київавтошляхміст" обстежили споруду біля станції метро "Берестейська". 

Попередньо, обвал захисного шару бетону та перил стався через надмірне навантаження під час удару. Йдеться про ДТП 1 липня, коли у конструкцію шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками. 

Вказується, що начебто "силовий вплив" спричинив руйнування бетону у найбільш слабких місцях шляхопроводу. 

Водночас, ще у 2020 році споруду визнали "обмежено працездатною". Тоді ж було розроблено проєкт протиаварійних заходів для експлуатації шляхопроводу. 

За планом, роботи мають розпочатись найближчим часом.

Також начебто передбачена  масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.

Що передувало: У Києві уламок шляхопроводу впав на автомобіль і пробив йому лобове скло.

Українська правда

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Теми: Київдороги
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