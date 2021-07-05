Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Понеділок, 5 липня 2021, 22:48

Обвал частини шляхопроводу на проспекті Перемоги стався через пошкодження, яке кілька днів тому спричинила вантажівка, що врізалась у шляхопровід. 

Джерело: "Київавтошлях" у Facebook

Деталі: Фахівці "Київавтошляхміст" обстежили споруду біля станції метро "Берестейська". 

Попередньо, обвал захисного шару бетону та перил стався через надмірне навантаження під час удару. Йдеться про ДТП 1 липня, коли у конструкцію шляхопроводу врізалась вантажівка із газоблоками. 

Вказується, що начебто "силовий вплив" спричинив руйнування бетону у найбільш слабких місцях шляхопроводу. 

Водночас, ще у 2020 році споруду визнали "обмежено працездатною". Тоді ж було розроблено проєкт протиаварійних заходів для експлуатації шляхопроводу. 

За планом, роботи мають розпочатись найближчим часом.

Також начебто передбачена  масштабна реконструкція споруди із заміною прогонової будови.

Що передувало: У Києві уламок шляхопроводу впав на автомобіль і пробив йому лобове скло.

Українська правда
Теми: Київдороги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини понеділка і ночі: J&J, перші COVID-сертифікати в "Дії"

В Ізраїлі спостерегли зниження ефективності Pfizer проти інфекцій

5 липня на передовій загинув майор Богдан Бродовський

ФотоВертоліт NASA здійснив свій найдовший політ над Марсом

Стало відомо, чому обвалився шляхопровід на Берестейській

Одного з фігурантів справи про закупівлю неякісних катерів для ЗСУ арештували під заставу

Усі новини...
Київ
У Києві від шляхопроводу відколовся уламок і пробив лобове скло автівки
У Києві за добу 101 хворий на COVID, 2 людини померли
У Києві авто влетіло в учасників ДТП: постраждали мати і двоє дітей
Останні новини
09:16
У Києві громадський транспорт працюватиме довше через Atlas Weekend
09:06
Антимонопольники вивчають можливу змову на ринку електроенергії
09:03
У Росії зник пасажирський літак із 29 людьми на борту
08:54
Майже 3 мільйони щеплень проти COVID зроблено в Україні 
08:34
ЄС засудив зрив ЛГБТ-прайду та побиття журналістів у Тбілісі
08:21
За добу в Україні зареєстрували 541 хворого на COVID, із них 11 – медики
08:00
Головні новини понеділка і ночі: J&J, перші COVID-сертифікати в "Дії"
07:57
Окупанти гатили з ПТРК біля Чермалика
07:16
Німеччина зняла заборону на в’їзд для мандрівників з Британії та Росії
06:16
Філіппіни витягли чорну скриньку з військового літака, що зазнав аварії
Усі новини...