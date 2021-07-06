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У Нігерії бойовики викрали 140 школярів

Вівторок, 6 липня 2021, 00:28

Бойовики викрали 140 дітей з баптистської середньої школи-інтернату Бесель в штаті Кадуна в Нігерії.

Джерело: The Guardian

Деталі: Нападники відкрили вогонь і вбили охоронців після штурму школи, в результаті чого за ніч було викрадено більшість з 165 учнів, які оселилися там. Вчитель школи Еммануель Поль сказав, що викрадачі вивезли 140 учнів. Поліція повідомила, що врятувала 26 осіб, включаючи вчителя.

Як повідомляється, злочинні банди на північному заході і в центральній частині Нігерії часто нападають на села, щоб грабувати, красти худобу і викрадати людей, аби отримати викуп. З початку року, як пише The Guardian, ці угрупування дедалі частіше націлені на сільські школи і коледжі, де невисокий рівень безпеки, що дозволяє їм легко перевозити велику кількість жертв в лісові сховки. З грудня в Нігерії було викрадено близько 1000 студентів і школярів. Більшість з них були звільнені після переговорів з місцевою владою, хоча деякі все ще ув’язнені.

Нагадаємо: Наприкінці травня стало відомо, що бойовики викрали учнів ісламської школи в місті Тегина в Нігерії  - щонайменше 150 осіб.

Теми: Африка


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