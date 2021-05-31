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Бойовики викрали учнів школи в Нігерії — зникли 150 осіб

Понеділок, 31 травня 2021, 02:00
BBC

Бойовики викрали учнів ісламської школи в місті Тегина в Нігерії  - мова йде щонайменше про 150 осіб.

Джерело: BBC, Reuters з посиланням на головного прес-секретаря губернатора штату Мері Ноель Берже

Деталі: Точна кількість учнів школи, яких захопили, невідома. Зокрема, учитель повідомив BBC, що пропали безвісти 150 студентів, в той час як, за іншими повідомленнями, число становить близько 200.

В останньому інциденті свідки, яких цитує нігерійський новинний сайт This Day, розповіли, що бойовики на мотоциклах увірвалися в місто і відкрили безладний вогонь. Коли люди рятувалися втечею, нападники попрямували в ісламську школу і схопили дітей. У школі вчаться хлопчики і дівчатка у віці від шести до 18 років.

Як повідомляється, під час нападу двоє людей були застрелені, а одна померла.

Напад в Тегині стався на наступний день після того, як були звільнені 14 людей, викрадені з університету в сусідньому штаті Кадуна.

Збройні групи, що викрадають людей для отримання викупу, в останні місяці провели серію рейдів по школах і університетах на півночі Нігерії, викравши понад 700 студентів.



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