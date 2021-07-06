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В Ізраїлі спостерегли зниження ефективності Pfizer проти інфекцій

Вівторок, 6 липня 2021, 04:09

Ізраїль повідомив про зниження ефективності вакцини Pfizer / BioNTech COVID-19 в запобіганні інфекціям і симптоматичним захворюванням.

Джерело: Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю

Деталі: Повідомляється, що ефективність впала до 64% ​​з 6 червня. У той же час вакцина виявилася на 93% ефективною в запобіганні госпіталізаціям і серйозним захворюванням, викликаних коронавірусом. Reuters пише, що у травні був опублікований звіт про те, що дві дози вакцини Pfizer забезпечили понад 95% захисту від інфекції, госпіталізацій і важких захворювань.

Представник Pfizer відмовився коментувати дані з Ізраїлю, але послався на інші дослідження, що показують, що антитіла, викликані вакциною, як і раніше здатні нейтралізувати всі протестовані варіанти, включаючи варіант "Дельта", хоча і меншою мірою.

Спад збігся з поширенням варіанту "Дельта" і припиненням обмежень соціального дистанціювання в Ізраїлі.

Близько 60%  населення  Ізраїлю отримали хоча б одну щеплення Pfizer, і кількість щоденних COVID-випадків знизилася з більш ніж 10 тисяч в січні до однозначних цифр минулого місяця.

Це спонукало Ізраїль відмовитися від майже будь-якого соціального дистанціювання, а також від вимоги носити маски, хоча останнє частково відновили в останні дні. 

Варіант "Дельта" почав поширюватися, кількість щоденних випадків захворювання поступово збільшувалася, досягнувши 343. Кількість тяжкохворих зросла з 21 до 35.

Нагадаємо: На початку червня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що виявило невелику кількість випадків міокардиту (запалення серцевого м'яза), що спостерігається в основному у молодих чоловіків, які отримали вакцину Pfizer. Повідомляється, що існує ймовірний зв'язок між отриманням другої дози вакцини і появою міокардиту серед чоловіків у віці від 16 до 30 років.

Теми: вакцинаціяІзраїль


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