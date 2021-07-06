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4 мільйони людей у світі померли в результаті COVID-пандемії

Вівторок, 6 липня 2021, 05:10
4 мільйони людей у світі померли в результаті COVID-пандемії

За добу 4 липня у світі виявили 336 323 нові випадки COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема в Індії – 34 067 нових заражень, в Індонезії -  29 745, в Британії – 27 334.

Крім того, в Колумбії – 25 366, у Росії – 24 353.

 

Україна з 270 хворими знаходиться на 76 місці у світі між Ірландією та Марокко. У Європі Україна на 15 місці.

6 049 людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 45 місці у світі і на 5 в Європі.

Таким чином, з урахуванням останніх даних, понад 4 млн людей у світі померли від COVID-19 за весь час пандемії.  

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: 4 липня в Україні зафіксували 244 нових випадків COVID-19, летальних випадків – 14. Госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 333 осіб, одужали 419 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус
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