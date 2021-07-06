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COVAХ: США пообіцяли Україні частину з 500 мільйонів доз Pfizer

Вівторок, 6 липня 2021, 10:10
Фото aa.com.tr

США передадуть Україні частину з 500 млн доз вакцин Pfizer-BioNTech в межах програми COVAX.

Джерело: Посольство США в Україні з посиланням на заяву тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін під час відвідання пункту вакцинації проти COVID-19 в Одесі

Пряма мова: "Приблизно місяць тому президент Байден оголосив про плани США придбати 500 мільйонів додаткових доз вакцин Pfizer BioNTech COVID-19 для передачі їх Ковакс – програмі, за якою ці вакцини розподіляються по всьому світові, включно з Україною".

Деталі: Вона додала, що доставку та зберігання за системою "холодного ланцюга" забезпечить агентство USAID, яке працює в Україні.

Тимчасова повірена нагадала, що США є найбільшим донором міжнародної програми Ковакс, і вже надали понад 4 мільярди доларів цій програмі на забезпечення вакцинами людей по всьому світу.

За словами Квін, уряд Сполучених Штатів "рішуче налаштований" продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами світу заради зниження заражень від COVID-19, а також в кінцевому рахунку повного знищення цього вірусу.  

Українська правда
Теми: СШАУкраїнавакцинація


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