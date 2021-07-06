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Якби вибори до Ради були найближчої неділі: новий рейтинг партій

Вівторок, 6 липня 2021, 11:31
Якби вибори до Ради були найближчої неділі: новий рейтинг партій

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найкращі шанси пройти до парламенту мали би 4 політсили.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 30 червня – 3 липня 2021 року

Деталі: Парламентський рейтинг очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 24,9% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 13,5%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,8%, "Батьківщина" – 12,3%.

 

Рейтинг інших політичних сил значно нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 4,8%, Радикальну партію – 4,7%, партію "Українська  стратегія Гройсмана" – 4,5%, партію Мураєва "Наші" – 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,1%, партію Шарія – 3,7%,

Рейтинг інших політичних сил – менше 3%. 

Динаміку підтримки політичних сил можна простежити за графіком.

 
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Додатково: Опитування проводилось з 30 червня по 3 липня методом телефонного інтерв'ю у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна, соціологи опитали 2500 українців віком від 18 років і старші. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Українська правда
Теми: Верховна Радасоціологія
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