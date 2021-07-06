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У КМДА розповіли, як облаштують сквер Небесної сотні

Вівторок, 6 липня 2021, 12:07
Фото з Facebook Тація

Після того, як сквер Небесної сотні перейде в комунальну власність Києва, буде розроблений проект його реконструкції без права капітальної забудови наземної частини.

Джерело: заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій у Facebook

Пряма мова: "Ухвалено рішення про те, щоб ініціювати передачу об'єкту у комунальну власність територіальної громади Києва. Після цього фахівці розроблять проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з метою реконструкції та облаштування скверу без права капітальної забудови його наземної частини".

Деталі: За словами Тація, так місто зможе простіше та швидше завершити реконструкцію та благоустрій скверу.

Там планують облаштувати сучасне освітлення, налагодити систему щоденного прибирання та поливу.

У КМДА обіцяють, що територія в центрі столиці залишиться публічним простором для киян та гостей міста.

Передісторія:

  • У травні сквер Небесної сотні передали в комунальну власність територіальної громади Києва з метою подальшого проведення робіт з реконструкції та благоустрою.

  • На місці скверу біля Михайлівського собору та Міністерства закордонних справ планували звести будинок.

  • Після Революції гідності кияни прибрали ділянку на вулиці Михайлівській, 24А, привезли землю та висадили на ній дерева. Сквер присвятили героям Небесної Cотні.
  • Упродовж кількох років забудовник намагався повернути собі земельну ділянку, але сквер залишився у власності держави.

Українська правда
Теми: Київземля


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