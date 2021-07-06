У КМДА розповіли, як облаштують сквер Небесної сотні

Після того, як сквер Небесної сотні перейде в комунальну власність Києва, буде розроблений проект його реконструкції без права капітальної забудови наземної частини.

Джерело: заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій у Facebook

Пряма мова: "Ухвалено рішення про те, щоб ініціювати передачу об'єкту у комунальну власність територіальної громади Києва. Після цього фахівці розроблять проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з метою реконструкції та облаштування скверу без права капітальної забудови його наземної частини".

Деталі: За словами Тація, так місто зможе простіше та швидше завершити реконструкцію та благоустрій скверу.

Там планують облаштувати сучасне освітлення, налагодити систему щоденного прибирання та поливу.

У КМДА обіцяють, що територія в центрі столиці залишиться публічним простором для киян та гостей міста.

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