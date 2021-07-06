У КМДА розповіли, як облаштують сквер Небесної сотні
Після того, як сквер Небесної сотні перейде в комунальну власність Києва, буде розроблений проект його реконструкції без права капітальної забудови наземної частини.
Джерело: заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій у Facebook
Пряма мова: "Ухвалено рішення про те, щоб ініціювати передачу об'єкту у комунальну власність територіальної громади Києва. Після цього фахівці розроблять проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з метою реконструкції та облаштування скверу без права капітальної забудови його наземної частини".
Деталі: За словами Тація, так місто зможе простіше та швидше завершити реконструкцію та благоустрій скверу.
Там планують облаштувати сучасне освітлення, налагодити систему щоденного прибирання та поливу.
У КМДА обіцяють, що територія в центрі столиці залишиться публічним простором для киян та гостей міста.
Передісторія:
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У травні сквер Небесної сотні передали в комунальну власність територіальної громади Києва з метою подальшого проведення робіт з реконструкції та благоустрою.
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На місці скверу біля Михайлівського собору та Міністерства закордонних справ планували звести будинок.
- Після Революції гідності кияни прибрали ділянку на вулиці Михайлівській, 24А, привезли землю та висадили на ній дерева. Сквер присвятили героям Небесної Cотні.
- Упродовж кількох років забудовник намагався повернути собі земельну ділянку, але сквер залишився у власності держави.