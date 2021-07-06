Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У КМДА розповіли, як облаштують сквер Небесної сотні

Вівторок, 6 липня 2021, 12:07
У КМДА розповіли, як облаштують сквер Небесної сотні
Фото з Facebook Тація

Після того, як сквер Небесної сотні перейде в комунальну власність Києва, буде розроблений проект його реконструкції без права капітальної забудови наземної частини.

Джерело: заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій у Facebook

Пряма мова: "Ухвалено рішення про те, щоб ініціювати передачу об'єкту у комунальну власність територіальної громади Києва. Після цього фахівці розроблять проєкт землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки з метою реконструкції та облаштування скверу без права капітальної забудови його наземної частини".

Деталі: За словами Тація, так місто зможе простіше та швидше завершити реконструкцію та благоустрій скверу.

Там планують облаштувати сучасне освітлення, налагодити систему щоденного прибирання та поливу.

У КМДА обіцяють, що територія в центрі столиці залишиться публічним простором для киян та гостей міста.

Передісторія:

  • У травні сквер Небесної сотні передали в комунальну власність територіальної громади Києва з метою подальшого проведення робіт з реконструкції та благоустрою.

  • На місці скверу біля Михайлівського собору та Міністерства закордонних справ планували звести будинок.

  • Після Революції гідності кияни прибрали ділянку на вулиці Михайлівській, 24А, привезли землю та висадили на ній дерева. Сквер присвятили героям Небесної Cотні.
  • Упродовж кількох років забудовник намагався повернути собі земельну ділянку, але сквер залишився у власності держави.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київземля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Київ
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
КМВА поки не буде сповіщати про тривогу через проблеми з "екстреними оповіщеннями"
Залпова злива в Києві: є підтоплення в двох районах
Останні новини
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
Усі новини...
Реклама: