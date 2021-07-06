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Зеленський відповів на петицію: Татарова звільняти не буде

Вівторок, 6 липня 2021, 14:05
Зеленський відповів на петицію: Татарова звільняти не буде

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію з вимогою звільнення заступника керівника його Офісу Олега Татарова – звільняти заступника Єрмака не буде. 

Джерело: відповідь на петицію щодо звільнення Олега Татарова

Деталі: У тексті відповіді вказується, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством".

Окрім того, Зеленський додав, що органи державної влади можуть діяти лише "на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України".

Президент нагадав, що його Офіс керується документами, які визначають вище сказане.

Автор петиції, голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що таким чином президент відмовився звільняти Татарова, аргументуючи це тим, що "ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством". Активіст нагадав, що президент неодноразово користувався цим правом. Шабунін також звинуватив Зеленського у відмазуванні Татарова від покарання за злочин, які розслідувало НАБУ. 

Що передувало: Петицію про звільнення заступника Єрмака подали 26 березня. Автор петиції зазначає, що Татаров "організував низку незаконних рішень, використовуючи для цього свою посаду заступника голови Офісу президента Зеленського". 

Нагадаємо:

  • Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач із іменем "Biden Joe".
  • У Держспецзв'язку кажуть, що такі дій є хакерською атакою найвищого рівня складності.

Українська правда

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Теми: ТатаровпетиціяЗеленський
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