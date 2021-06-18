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Петицію за звільнення Татарова підписав "Джо Байден"

П'ятниця, 18 червня 2021, 11:48
Петицію за звільнення Татарова підписав Джо Байден

Петицію про звільнення заступника керівника Офісу президента Олега Татарова підписав користувач із іменем "Biden Joe".

Джерело: сайт Офісу президента, голова правління ЦПК Віталій Шабунін у Telegram

Деталі: Невідомо, чи громадянин із таким прізвищем дійсно існує. Водночас, це може свідчити про фальсифікацію процесу збору підписів. Йдеться про те, що хтось міг втручатись у цей процес, що ставить під питання його законність.

 
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Автор петиції, Віталій Шабунін, звинуватив у фальсифікації Офіс президента. Він також вже подав заяву на ім’я генпрокурора про вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного втручання Татарова у роботу технічних засобів.

Петицію про звільнення заступника Єрмака подали 26 березня. Наразі зібрано майже 25 тисяч підписів. До кінця збору залишилось 9 днів. Щоб президент відреагував на петицію необхідно зібрати 25 тисяч підписів. 

Автор петиції зазначає, що Татаров "організував низку незаконних рішень, використовуючи для цього свою посаду заступника голови Офісу президента Зеленського". 

УП звернулась до Офісу президента за коментарем. 

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Передісторія:

  • 1 грудня стало відомо, що НАБУ розслідує справу стосовно Татарова. 
  • 18 грудня в.о. керівника САП Максим Грищук підписав підозру заступнику голови ОП. Його підозрюють у посередництві під час передачі хабара експерту. Йдеться про справу забудовника Максима Микитася, в якого Татаров працював юристом.
  • 24 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора передав справу, в якій фігурує Татаров, з НАБУ в СБУ.
  • НАБУ вважає, що Офіс генпрокурора здійснює безпрецедентне в історії України втручання в розслідування бюро тим, що забрав у детективів справу Татарова.
  • Строки слідства у справі завершились 1 березня.

Українська правда

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Теми: петиціяОфіс президента
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